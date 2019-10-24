السيسي يشكر بوتين والمشاركين في "أفريقيا - روسيا": المنتدى نجح بكم

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للمشاركين في قمة روسيا - أفريقيا، خاصًا بالذكر، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لما لاقاه من حسن الاستقبال في مدينة سوتشي التي استضافت أعمال المؤتمر.

وأعرب السيسي خلال كلمته في ختام قمة روسيا- أفريقيا، عن تقديره للجهد المبذول لإنجاح أعمال القمة والروح التعاونية التي أبداها القادة الأفارقة ورؤساء وفود دول الاتحاد الأفريقي المشاركة، ما ساهم في تضافر جهود جميع المشاركين للتوصل إلى بيان ختامي يعكس الاهتمامات المشتركة الأفريقية الروسية، ويكرس رؤية الجانبين تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الدولية.

ولفت السيسي إلى أنّ على رأس تلك القضايا، السلم والأمن وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وفقًا لرؤية أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030.