شهد اليوم الثاني لانطلاق القمة الأفريقية الروسية العديد من الفعاليات على هامش القمة، فإلى جانب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي "روسيا - أفريقيا"، والتي تحدث فيها عن العديد من القضايا التي تشغل القارة الأفريقية، شارك أيضا في العديد من اللقاءات والقمم المصغرة والجلسات على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي بمدينة سوتشي.

أما أبرز الفعاليات التي شارك بها الرئيس السيسي على هامش قمة سوتشي:

قمة مصغرة مع بوتين

عقدت أمس قمة مصغرة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ثمّن فيها الأول الأهمية التي توليها روسيا الاتحادية للتعاون والتفاعل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية، والتي لا شك أنكم تتفقون معي على دورها المهم كركائز أساسية لمشروع الاندماج الاقتصادي الهادف إلى إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، باعتبارها ركيزة محورية لدفع عجلة التنمية والتحديث بقارتنا الحبيبة وفقاً لأجندة 2063.

غداء مع رؤساء المنظمات الاقتصادية بسوتشي

شارك الرئيس الرئيس السيسي في غداء مصغر مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية الثمانية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي، وقال إنّ هذه التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية تؤدي دور لا غنى عنه لتدعيم أواصر الترابط بين دول القارة، ما يجعلها ركائز رئيسية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

لقاء رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

التقي الرئيس السيسي رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد اليوم الأربعاء، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس أكد خلال لقاء رئيس وزراء إثيوبيا، أنّ مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنّها في الوقت ذاته تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأنّ بناء السد يجب أن تكون في إطار متوازن بين مصالح دول المنبع والمصب.

وأوضح الرئيس السيسي لـ آبي أحمد أنّ نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأي مشكلات أو تناحر، وأنّ مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات.

السيسي يلتقي رئيس تشاد

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس تشاد إدريس ديبي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي.

السيسي يلتقي رئيس جنوب أفريقيا

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن سعادته بلقاء رئيس جنوب السودان سلفا كير، مشيرا إلى حرص مصر على تطوير التعاون بين الجانبين على الأصعدة كافة، لا سيما في ضوء أهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس استمرار مساندة مصر لحكومة وشعب جنوب السودان، ودعمها الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية النهائية في جوبا، لا سيما من خلال تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

السيسي يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة "جاز" الروسية لصناعة السيارات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامة سيادته بمدينة سوتشي، فاديم سوروكين رئيس مجلس إدارة مجموعة "جاز" الروسية لصناعة السيارات.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء تناول التباحث حول سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه المجال من آفاق مستقبلية حديثة، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة، والعمالة الفنية المُدربة، إذ أكد الرئيس أنّ مصر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهي العوامل التي أدت الي جذب اهتمام العديد من كبرى الشركات في العالم للعمل في مصر.