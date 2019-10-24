قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مؤتمر "أفريقيا روسيا"، فتح نوعًا من العلاقات الجيدة بين روسيا وأفريقيا، بمشاركة 40 دولة جرى تمثيلها من الرؤساء لإمضاء عدة اتفاقيات مشتركة.

وأضاف "بوتين"، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي لختام قمة روسيا، إنه تم عقد اتفاقات تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأفريقيا في الناحية العلمية والتكنولوجية والتحويل الرقمي.

وأشار "بوتين"، إلى أنه أصبح هناك نوعًا من الحوار بين روسيا وأفريقيا، كما سيتم عقد تلك المؤتمرات على الدوام، فتطوير العلاقات بين روسيا وأفريقيا ضمن الأولويات لروسيا الاتحادية.