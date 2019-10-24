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آبي أحمد: اللجنة الثلاثية سوف تستمر بمشاوراتها وتتوصل لحل مرضٍ

آبي أحمد: اللجنة الثلاثية سوف تستمر بمشاوراتها وتتوصل لحل مرضٍ

"الزملوط " يتفقد أعمال رصف وتوسعة شوارع الوادي الجديد

"الزملوط " يتفقد أعمال رصف وتوسعة شوارع الوادي الجديد

الاحتلال الإسرائيلي ينقل جميع أسرى سجن "عسقلان" لمعتقل "نفحة"

الاحتلال الإسرائيلي ينقل جميع أسرى سجن "عسقلان" لمعتقل "نفحة"

جيفري: تركيا مسئولة عن جرائم حرب في سوريا

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فيديو.. العناية الإلهية تنقذ طفل هندي سقط من الدور الثاني بأعجوبة

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