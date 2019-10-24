قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ قمة أفريقيا- روسيا، تأتي لترجمة المستوى المتنامي لعلاقات التعاون بين الجانبين والإرادة السياسية للزعماء المشاركين، لتعزيز أواصر العلاقات في أوجهها، بما يدفع نحو تحقيق أهداف الجانبين في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأضاف خلال كلمته في ختام قمة روسيا - أفريقيا أنّ المنتدى حقق نجاحًا ملموسًا للأطراف كافة، لما شهده من تفاعلات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث شارك فيه نخبة من رجال الأعمال الأفارقة والروس، وركز على عدد من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول الأفريقية.

وتابع: "جاء على رأس الموضوعات، قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والطاقة والصحة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، من خلال المحاور الثلاثة الرئيسية لمناقشات المنتدى، وهي سبل وجهود تنمية العلاقات الاقتصادية وتشجيع إنشاء المشروعات المشتركة والتعاون في المجالين الإنساني والاجتماعي".