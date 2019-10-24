قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قمة أفريقيا روسيا تترجم المستوى المتنامي لعلاقات التعاون بين الجانبين، والإرادة السياسية للزعماء المشاركين لتعزيز أواصر العلاقات في كل أوجهها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس جمهورية روسيا الاتحادية حول نتائج المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي والقمة الأفريقية الروسية.

وشدد الرئيس السيسي، على أنَّ القمة اتفقت على اعتماد إعلان ختامي يعكس المبادئ التي اتفق الجانبان عليها، وأهمها احترام قواعد القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ وتحقيق السلم والأمن من خلال بناء نظام أكثر مساواة وعدالة في العلاقات الدولية يقوم على مبادئ التعددية واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنَّ قمة "أفريقيا - روسيا" اتفقت على تسوية الصراعات بالطرق السلمية، وحماية الهوية الوطنية والتنوع الحضاري؛ كما دعم الإعلان أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، وكذا أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، مبينًا أنَّه جرى تدشين آلية وزارية لمتابعة الحوار والشراكة، مشيرًا إلى أنَّ "جميعها مخرجات نثمنها ونقدر أنَّها تضع أساساً قوياً لتطوير العلاقات الأفريقية- الروسية".

وتابع السيسي: "كما دعم الإعلان أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، وكذا أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن تدشين آلية وزارية لمتابعة الحوار والشراكة، وهي جميعها مخرجات نثمنها ونقدر أنها تضع أساساً قوياً لتطوير العلاقات الأفريقية-الروسية".

واستكمل الرئيس السيسي: "انطلاقاً من مسؤولياتنا المشتركة سيستمر الجانبان الأفريقي والروسي في التنسيق لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه القمة، بما يحقق آمال وطموحات شعوب قارتنا الأفريقية وشعب روسيا الاتحادية الصديق".

واختتم رئيس الجمهورية كلمته قائلًا: "تظل المسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعاً للبناء على ما تحقق، والعمل سوياً لتعزيز مخرجات النسخة الأولى لقمة روسيا أفريقيا لتعكس بشكل أفضل احتياجات قارتنا الأفريقية، وتطلعات شعوبنا وأبنائنا داخل وخارج القارة الذين يتابعون قمتنا آملين أن تنجز الكثير، وأن تجسد نتائجها واقعاً تستفيد الأجيال الشابة الصاعدة من ثماره ونتائجه الإيجابية".