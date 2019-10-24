قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ منتدى أفريقيا - روسيا الذي عُقد أمس في سوتشي، منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص، وبعدا إضافيًا للعلاقات الروسية الأفريقية، بتشجيع انخراط رواد الأعمال الروس بأفريقيا في القطاعات ذات الأولوية للقارة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في ختام قمة روسيا - أفريقيا أنّ الجانبين استعرضا خلال جلستي القمة اليوم، وجهات النظر بشكل صريح تجاه العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضايا التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية والإنسانية.

وتابع السيسي أنّ قادرة ورؤساء الدول الأفريقية وروسيا اعتمدوا إعلان ختامي يعكس المبادئ التي اتفق الجانبان عليها، وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحقيق السلم والأمن من خلال بناء نظام أكثر مساواة وعدالة في العلاقات الدولية، والتي تقوم على مبادئ التعددية واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية الصراعات بالطرق السلمية وحماية الهوية والطنية والتنوع الحضاري.

وزاد الرئيس السيسي أنّ المنتدى شهد إعلان دعم أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتدشين آلية وزارية لمتابعة الحوار والشراكة، وجميعها مخرجات يثمنها لتطوير العلاقات الأفريقية الروسية.

وتابع السيسي: "انطلاقًا من مسؤولياتنا المشتركة سيستمر الجانبان الأفريقي والروسي في التنسيق لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة، بما يحقق آمال وطموحات شعوب قارتنا الأفريقية وشعب روسيا الاتحادية الصديق".

وأردف: "تظل المسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعًا للبناء على ما تحقق والعمل معًا لتعزيز مخرجات النسخة الأولى لقمة روسيا أفريقيا، لتعكس بشكل أفضل احتياجات قارة أفريقيا وتطلعات شعوبنا وأبنائنا داخل وخارج القارة، الذين يتابعون قمتنا آملين أن تنجز الكثير وتجسد نتائجها واقعًا تستفيد الأجيال الشابة الصاعدة من ثماره ونتائجه الإيجابية".