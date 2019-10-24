قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه أجرى حوارًا مفيدًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه بعد الحديث عن العلاقات الثنائية وما ينبغي أن يقوم به الآن وفي المستقبل رأى أن من يخلق ويؤجج المشكلات هو الإعلام.

وأضاف آبي أحمد، خلال تصريحات تليفزيونية نقلتها شاشة "إكسترا نيوز": "توصلت مع الرئيس السيسي إلى أن هناك رغبة شديدة بين المسؤولين والشعبين في الدولتين في العمل لما يفيدهم، ويجعلهما يفوزان".

كان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إنَّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، تناول التباحث حول ملف سد النهضة؛ في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن آبي أحمد أكّد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد جرى اجتزاؤها خارج سياقها، مشددًا على أنَّه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً.

وأوضح آبي أحمد، أنَّ تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة دون إلحاق الضرر في دولتي المصب، مبينًا أنَّ الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري.