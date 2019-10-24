عاجل.. الرئاسة: آبي أحمد أكد أن تصريحاته بشأن سد النهضة تم اجتزاؤها

رئاسة الجمهورية : أبى أحمد أكد أن تصريحاته بشأن "سد النهضة"تم اجتزائها

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي تناول التباحث حول ملف سد النهضة؛ في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

آبي أحمد: ليس لدينا أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكّد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، مشددًا على أنَّه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً.

آبي أحمد: استقرار مصر وإثيوبيا قوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها

وأوضح آبي أحمد، أنَّ تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة دون إلحاق الضرر بدولتي المصب، مبينًا أنَّ الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري.

آبي أحمد: ملتزمون بمسار مفاوضات سد النهضة للوصول لاتفاق نهائي

وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي أنَّ استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنَّه بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تمّ إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.