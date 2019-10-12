آبي أحمد واليساندرا امبروسيو وحنان مطاوع.. أبرز تريندات جوجل

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ابي احمد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام.

عاجل.. السيسي يهنئ آبي أحمد لحصوله على نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء آبي أحمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر، على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.

عاجل.. السيسي وآبي أحمد يؤكدان تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة

أكدت إثيوبيا أنها "فخورة كأمة" بجائزة نوبل للسلام التي منحت لرئيس الوزراء آبي أحمد، حسبما ورد في تغريدة لمكتب رئيس حكومة ثاني بلد في عدد السكان في أفريقيا.

وكتب مكتب آبيي على تويتر "نحن فخورون كأمة"، ونشر بيانا على الموقع نفسه يعتبر أن هذه الجائزة تشكل "اعترافا" بعمل رئيس الوزراء من أجل "الوحدة والتعاون والتعايش".

إثيوبيا تؤكد فخرها بمنح جائزة نوبل للسلام لـ"آبي أحمد"

اليساندرا امبروسيو

أثارت صورة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول، مع العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، على غلاف مجلة "GQ" العالمية، حالة من الجدل، بعدما نشر الفرعون المصري، الصور على كل صفحاته بوسائل التواصل الإجتماعي.

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، متسائلين عن رد فعل زوجة "صلاح" عقب رؤيتها لتلك الصور، ببعض "الكوميكسات الساخرة".

مع كل جدل عقب أي صورة.. صلاح وماجي "قصة حب استثنائية"

أثارت أحدث صور اللاعب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، والتي تصدر من خلالها غلاف مجلة "GQ"، برفقة إحدى عارضات الأزياء، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور "صلاح" وعارضة الأزياء، بإطلالتين مختلفتين، حيث تألق اللاعب في الصورة الأولى، ببدلة فاتحة اللون، متخليا عن القميص، في حين ظهرت الأخيرة ببليزر زيتي اللون، مع بلوزة ورابطة عنق بيضاء، على جوارب شفافة.

بعد مرافقتها لـ محمد صلاح.. من هي عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

حنان مطاوع

نصحت الفنانة حنان مطاوع، غير المتزوجات، بالاستمتاع بحياتهن قبل الزواج والإنجاب "أي واحدة بتنام ومخلفتش عيشوا حياتكم وناموا واستمتعوا بكل لحظة بتناموا فيها".

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "نسيت النوم وأيامه، أوقات بنام 10 دقائق وبسمع صوت عياط بنتي ومش ببقى عارفه أعمل إيه، فعلا فيه يومين كانت بتصحى كل 10 دقايق، وكنت ببقى عايزه أحط مشبكين عشان أفتح عيني، وكل حاجة كانت بتبقى بالنسبالي أضغاث أحلام".

حنان مطاوع لغير المتزوجات: عيشوا حياتكم قبل ماتخلفوا

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن إدارة المستشفى التي وضعت بها مولودتها طلبت منها صورة جماعية للأسرة مع ابنتها.

وأضافت مطاوع، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "دخلت بنت لطيفة وصورتنا كام صورة وبعدها بيومين بعتتلي الصور، فاخترت صورة منهم ونزلتها على السوشيال ميديا، واخترت الصورة اللي شكلي فيها ميبقاش مرهق".

حنان مطاوع: جوزي كان أكتر حد متوتر وأنا بولد.. "كان بيترعش"

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن حملها كان مفاجئا لها ولأسرتها، وحدث أثناء عملها بمسلسل "لمس أكتاف".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "كنت بصور مسلسل (لمس أكتاف) وكنت داخلة مسلسل تاني اسمه (عايزة ورد يا إبراهيم) وفجأة موضوع الحمل دا حصل، وفجأة المسلسل اللي كان المفروض إني ألبس فيه جلاليب اللي هو (لمس أكتاف) يستمر والتاني اللي المفروض يتلبس فيه كاجوال يقف".

حنان مطاوع: كنت حامل في السادس وأنا بصور لمس أكتاف وما قولتش لحد

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن النوم عرضها لمواقف محرجة كثيرة أثناء فترة الحمل.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "كنت بنام في أي مكان وفجأة من غير أي مقدمات، قبل مكنت أعرف إني حامل كنت ببقى مكسوفة جدا، كنت ببقى قاعدة مع ناس وأنام من غير مآخد بالي، أو أنام في أي عربية، أو أدخل الكرفان وقت التصوير وأنام ويصحوني على المشاهد بتاعتي".

حنان مطاوع عن أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت: كنت بنام في أي مكان