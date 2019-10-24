شهدت استديوهات إذاعة مطروح الإقليمية، تسرب مياه الأمطار، إلى داخل أروقة الاستديوهات، حيث فوجىء العاملون في الإذاعة، اليوم، بدخول مياه الأمطار إلى الطرقات داخل الاستديوهات.

واستخدم المهندسون بالهندسة الإذاعية بسواعدهم "المساحات"، لسحب وتجفيف مياه الأمطار.

جدير بالذكر أن مطروح تشهد لليوم الثالث على التوالي أمطار رعدية يصاحبها رعد وبرق.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية، خلال الأيام الماضي، أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفي عدد من الأشخاص في مناطق متفرقة، بينهم أطفال.