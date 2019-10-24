صور.. إعدام كميات من حلوى المولد النبوي بالبحر الأحمر

إعدام كمية من حلوى المولد النبوي في البحر الأحمر

شنت مديرية الشئون الصحية بالبحرالأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل الصحة، عدة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينتي رأس غارب والقصير بمحافظة البحرالأحمر، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية.

وأسفرت الحملات التي قادتها الدكتورة نيرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، وبالاشتراك مع مراقبي الأغذية بالإدارات الصحية بمدن رأس غارب والقصير، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، عن إعدام 112 كجم حلوى وأغذية متنوعة، و7 لتر عصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية بعدة منشآت تجارية.

ووجه مرعي بشن عدة حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية وأماكن بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي الشريف بمدن المحافظة، حيث تم المرور على 23 منشأة من بعض الهايبر ماركت الكبيرة ومحال بيع حلوى المولد النبوي الشريف.

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية، وتم التوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الدكتور تامر مرعي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على سحب 18 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، مشيرًا إلى استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحرالأحمر والمترددين عليها.