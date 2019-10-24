تسببت الأمطار على مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم، في نفوق حمار، صعقا من عمود إنارة عامة، بينما نجا صاحبه من الموت، والذي تمكن من الابتعاد عن العمود.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، ببلاغ من أهالي شارع حسين حماد، يفيد بسماعهم صوت استغاثة من أحد المواطنين، والذي تبين أنه خلال مروره "بحمار يمتطيه" بجوار أحد أعمدة الكهرباء بجوار سور المعهد الديني الأزهري، أثناء هطول الأمطار الغزيرة جرى صعق الحمار ما أدى لنفوقه على الفور فيما تمكن المواطن من الابتعاد عن العامود فور سقوطه من أعلى الحمار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطر مجلس المدينة، وهندسة الكهرباء والطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشهد محافظات مصر منذ أمس الأول حالة من التقلبات الجوية يصاحبها هطول الأمطار نتج عنها تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بحسب بيان مجلس الوزراء، وعدد من الوفيات في المحافظات منها القاهرة وكفر الشيخ والغربية، تكدس مروري في عدد من الطرق، انقطاع الكهرباء مناطق محافظة القاهرة والاستعانة بمولدات.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج غدا الجمعة "بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى"، للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد هطول أمطار غزيرة ورعدية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع حدة موجة الأمطار الرعدية ابتداء من السبت المقبل، كما أنه من المتوقع أن تتحسن حالة الطقس بداية من الأحد المقبل، لتعود إلى المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة.