ألغت وزارة الأوقاف، تصريح الخطبة الصادر للدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنوفية، وذلك بعد ما بدر منه، من "حديث لا يليق على المنبر" أثناء إجابته على سؤال حول حكم تقبيل المتزوج لزوجته بعد كتب الكتاب داخل المسجد.

وكان "خضر" قد أجاب على السؤال: "هذا عيب ومن يفعل ذلك مترباش، ووالديه لم يتربوا هم الآخرين، يا متسخم على عمرك ليك أوضة يتقفل عليكم فيها واعمل سبع البرمبة ومتجيش تقول بعد الدخلة أنك مربوط وتعبان واجلبوا له بتاع عفاريت، من يقوم بذلك تافه ولا يفهم، وعلينا معاقبة العيلة التي يخرج منها أمثال هؤلاء بألا نعقد لهم زيجات بعد ذلك عقابا لهم".

من ناحية أخرى، ألغت الوزارة تصريح آخر لإمام بالإسكندرية امتدح أردوغان على المنبر وما قام به في سوريا، وخالف موضوع الخطبة الموحدة التي أعلنته وزارة الأوقاف.