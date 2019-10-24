قال الدكتور سامي رمزي، استشاري جراحة أورام النساء بمعهد الأورام، إن تكلفة المريض على بعض الأجهزة في المعهد تتكلف نصف مليون جنيه وجميع الحالات تعالج بالمجان.

وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وحدة جراحة أورام النساء تستقبل 50 حالة يوميا من ضمنهم نحو 20 مريضة جديدة والباقي متابعات.

وأضاف أن قائمة الانتظار تبلغ نحو 50 حالة في الوقت الراهن لإجراء عمليات، مشيرا إلى أن المعهد يتابع 2000 حالة في العام وكل مريضة تتابع مرة كل ثلاثة أشهر، فضلا عن 50 حالة يومية.

وأوضح أن تكلفة العملية في المعهد لبعض الحالات تصل إلى 50 ألف جنيه ومع الحصول على العلاج المناسب والجرعات الكيماوية يصل مبلغ التكلفة لذلك المريض إلى 150 ألف جنيه وهناك علاج موجه يتخطى سعره الـ 300 ألف جنيه، والعلاج الإشعاعي الجديد تصل إلى 50 ألف جنيه.

واستطرد أن تكلفة المريض على الجهاز الموجود فقط في معهد الأورام والمتخصص في العلاج الكيماوي الحراري تصل تكلفة المريض الواحد في المستشفى 120 ألف جنيه يضاف إليه الإقامة في الرعاية المركزة ومع إضافة مستهلكات الجراحة يتكلف نحو نصف مليون جنيه.