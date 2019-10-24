قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد يطلق عليه "معهد الغلابة" كونه يعالج جميع الحالات بالمجان ولذلك يوجد به زحام مستمر.

وتابع أبو القاسم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المعهد يستقبل سنويا نحو 250 ألف مريض سنويا من ضمنهم 25 ألف حالة جديدة بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه خلاف مرتبات العاملين في المعهد مؤكدا أنه لا توجد "وسطه" في تلقي العلاج.

وكشف عميد المعهد القومي للأورام، أن متوسط علاج مريض السرطان في المعهد يتراوح بين 500 ألف جنيه وحالات علاج سرطان الثدي تتكلف 200 ألف جنيه في العام، وحالات أخرى تتكلف 80 ألف جنيه سنويا.

واستطرد أن هناك حالات يتم علاجها بالمجان وأخرى يتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة، موضحا أنه يتم الاعتماد على التبرعات.

وكشف أن زيادة أعداد مرضى السرطان يعود إلى زيادة عدد السكان من خلال النسبة والتناسب بين عدد المرضى وعدد السكان، فضلا عن تحسن طرق الكشف عن طريق التشخيص ما زاد من اكتشاف الحالات، والأمر الثالث زيادة الأجهزة التي تحسن من طرق اكتشاف السرطان.