تعرضت مدن وقرى محافظة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، لأمطار غزيرة، وسط استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة مياه الأمطار وكسحها بشكل فوري.

وتعرضت الجمعية الزراعية فى بندر بسيون، لموجة من الأمطار، تسببت في حدوث تلفيات بالجمعية وفي وحدة الكمبيوتر المخزن عليها بيانات المزارعين بسبب وجود ترشيحات للمياه من الأسقف والحوائط بالاضافة إلى غرق الأسمدة الزراعية المدعم.

كما تسببت الأمطار في تلف 4 مواتير مخصصة للزراعة، متواجدة في فناء الجمعية، ولم يكن هناك مكان لتخزينها سوى في قطعة أرض امام الجمعية تابعة لها.

وقالت هادية أبو سبعة، مسؤولة الجمعية الزراعية، إن الجمعية تم إنشاؤها منذ زمن بعيد وتهالكت مبانيها وجدرانها وطلبنا أكثر من مرة ضرورة ترميمها أو هدمها وبناؤها من جديد، حتى تسببت الأمطار في حدوث تلفيات بها.