شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية، اليوم، استمرار موجة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة بشكل مكثف طوال فترات الصباحية والمسائية مما تسبب في ظهور البرك والمستنقعات على مستوى الشوارع والميادين الرئيسية وغرق بعض القرى، بسبب ارتفاع منسوب المياه وهو ما تسبب فى إرباك الحياه المعيشية وصعوبات في حركة النقل والمواصلات لأبناء الشارع الغرباوي .

وتسبب سوء الأحوال المناخية في إرباك حركة سير المواطنين وتعطل المواصلات جزئيا بين مراكز "طنطا – المحلة " و "سمنود – زفتي " و " المحلة – قطور " و" بسيون – كفرالزيات " و" طنطا – السنطة " و "المحلة – زفتي " و " قطور –المحلة " وغيرها .

كما نتج عن سوء الأحوال المناخية تعطل فى شبكات الهواتف المحمولة والمنزلية وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية، والقري الريفية بمراكز طنطا والمحلة وزفتى بسبب شدة الرياح وهطول الأمطار الكثيفة.

في المقابل أصدر اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته إلي مساعديه ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، لمواجهة الأمطار وإنعقاد غرفة الأزمات بكامل تشكيلها بعضوية كلاً من السكرتير العام والسكرتير المساعد وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والمرور وجرى نشر جميع عناصر الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة والسيطرة الكاملة على الحركة المرورية.

وأشار محافظ الغربية أنه أجري جولة ميدانية لاستطلاع الأوضاع مع عدم تأثر السيولة المرورية مع تفعيل الغواطس وصفايات المطر، موضحا أنه يتعطل أي نفق من الأنفاق أثناء وبعد سقوط الأمطار والتأكد من توافر السيولة المرورية الكاملة بجميع الشوارع والطرق.

كما بين أن جولته تضمنت المرور على (شارع النحاس – عبد المنعم رياض – نفق ستوته – نفق الخادم – نفق الميتين – نفق حسن شحاته – كوبرى القرشي – دفرة – شارع الجلاء – الطريق السريع) وفى مركز كفر الزيات تفقد نفق (الجزيرة – الدلجمون) ، أشترك في الجولة (شركة المياه – شركة الكهرباء – الحماية المدنية – المرور – الجهاز التنفيذي للمحافظة) .

كما شدد محافظ الغربية على سرعة إزالة أي تجمعات مياه باستخدام سيارات الشفط وكسح المياه بالتنسيق بين الأحياء والحماية المدنية وشركة المياه، مؤكدا أنه ما تم اليوم من نجاح في سرعة تصريف مياه الأمطار يعد إنجازا حقيقيا لم تشهده المحافظة من قبل جاء نتيجة للإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها من مراجعة عمل وصيانة الغواطس بأنفاق المحافظة، وكذا إنشاء بنية تحتية حقيقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها.