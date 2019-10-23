قررت نيابة قسم ثانِ الزقازيق، حجز أربعة طلاب بالمرحلة الإعدادية بتهمة البلاغ الكاذب، بعد إبلاغ الشرطة، ونشر شائعات بغرق اثنين منهم في بحر مويس.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثانِ الزقازيق، بلاغا من طالبين بالمرحلة الإعدادية، يفيد بغرق طالبين آخرين، وهما أبناء عم مقيمان بكفر الزقازيق، ببحر مويس أثناء هطول الأمطار ناحية كوبري القنطرة بسبب شدة الرياح.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري للبحث عن الغرقين لمسافة، وقطعوا مسافة نحو 2 كيلومتر، وبعد ساعتين من البحث، وردت معلومات بمشاهدة الطالبين المدعي بأنهما غرفا في أحد الشوارع.

استجوبت الشرطة مقدمي البلاغ مرة ثانية، واعترفا أنهما اختلقا حادث الغرق بالاتفاق مع زميلهما، بسبب مشكلات أسرية بين المدعي غرقهما وأسرتيهما.

جرى ضبط الطلاب الأربعة، وإحالتهم إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.