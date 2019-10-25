أصيبت طفلة بغيبوبة وكسر بالجمجمة إثر سقوط جدار بأحد المنازل عليها أثناء سيرها بالمجاورة 48 بالعاشر من رمضان، فيما أفاد والدها أن انهيار الجدار كان بسبب شدة الرياح.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغا من صبحي سالم مقيم بالعاشر من رمضان يفيد بإصابة ابنته وفاء 10 سنوات تلميذة بالصف الخامس الابتدائي بمعهد اعتدال مبروك الأزهري، بغيبوبة إثر سقوط جدار من الطابق الرابع بأحد المنازل بالمجاورة 48 عليها، أثناء سيرها بالشارع خلال عودتها من المعهد.

وأفاد الأب خلال البلاغ أن سقوط الجدار جاء بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها المدينة، مضيفا أن ابنته أصيبت بكسر بالجمجمة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاشر وأجريت لها عملية جراحية ونقلت إلى العناية المركزة ومازالت في غيبوبة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.