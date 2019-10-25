تعرضت قرية شبرا النملة، التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، إلى موجة من الأمطار الغزيرة ضمن الطقس السيئ الذي تتعرض له البلاد على مدار الـ 3 أيام الماضية، ما جعل القرية ضمن المناطق المتضررة وفقا لما أعلنه مركز الاستشعار عن بعد، التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في وقت سابق من إمكانية تعرض القرية إلى الغرق بسبب غزارة الأمطار.

وتشهد شوارع القرية، تواجد تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، وغرق مداخل عدد من البيوت، كما تشهد منطقة السوق في القرية تراكم مياه الأمطار لنحو 70 سنتميتر. "منازلنا غرقت وأصبنا بشلل".. جملة قالها أنور عاشور، من أهالى القرية، لـ "الوطن"، مشيرا إلى أنهم فوجئوا يوم الأربعاء الماضي بدخول مياه الأمطار عليهم وعلى مداخل منازلهم بعد موجة الأمطار التي تعرضت لها القرية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الأهالي: ارتفاع منسوب مياه الأمطار 70 سم ونستخدم الجرارات للتنقل

وأضاف أن أكثر المناطق التى تعرضت للأضرار منطقة السوق وهي المنطقة المنخفضة في القرية، ووصل فيها ارتفاع مياه الأمطار في الشارع نحو 70سم، ودخلت المياه مداخل البيوت، ما أصاب القرية بحالة من الشلل التام في الحركة والخروج منها إلى أعمالهم والطلاب إلى كلياتهم ومدارسهم.

وبين "عكاشة" أن المسؤولين أرسلوا سيارات قوات الحماية المدنية وعربات شفط المياه الخاصة بالوحدة المحلية وتم شفط وكسح المياه ولكن كان ذلك في المساء.

وأضاف حلمي الجبالي، أن بعض أهالي القرية، يقيمون في منازل من طابق أرضي وبعد غرقها من مياه الأمطار تركوها للإقامة في منازل ابنائهم لحين حل تلك الأزمة، والسبب الرئيسي في تواجد المياه في الشوارع بهذا المنسوب المرتفع انسداد مخارج أغطية بالوعات الصرف الصحي، ومختلف شوارع القرية فيها تراكم مياه أمطار مصحوبة بالطين ما يعيق حركة المواطنين في شوارع القرية ويلجأ بعضهم لاستخدام الجرارات للتنقل ودخول وخروج القرية، والبعض تضرر من الأمطار في تلف المحاصيل الزراعية ومنها الأرز والقطن حيث الغالبية يستخدمون الطابق الأول مخزنا لحبوب الغلال والمحاصيل الزراعية.

المسؤولون يوجهون سيارات لكسح مياه وتمهيد الطرق للمواطنين

وأضاف ابراهيم أبوزيد، من أهالي القرية، من المناطق المتضررة بالأمطار ومازالت المياه متراكمة فيها، منطقة الملعب وشارع المدارس، ومنطقة السابعة وتستخدم في صلاة الأعياد، وشارع السواعده، وغيرها من المناطق، والأهالي يحاولون بالجهود الذاتية صرف مياه الأمطار من خلال صرفها بالوعات الصرف الصحي في القرية.

من جانبه وجه اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، المسؤولين في مجلس مركز ومدينة طنطا، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي سرعة إرسال سيارات لشفط المياه من شوارع القرية وكسح المياه المتراكمة بالشوارع وأمام المنازل، من أجل تمهيد الشوارع للسير فيها من قبل المواطنين.

كما وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بعمل تمركزات ثابتة من قبل سيارات رفع مياه الأمطار، بجميع المناطق المتوقع تراكم المياه بها بالقرى والمدن ورفعها أول بأول وذلك لعدم تعرض المواطنين لأي اضرار نتيجة سقوط أمطار.