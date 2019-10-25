تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية التعامل الفوري مع موجه الطقس السيئ وشفط مياه الأمطار من خلال انتشار سيارات الكسح، وكذلك تسليك البلوعات في حالة حدوث أي انسداد لها منعا لحدوث تكدس مرورى، حيث تتعرض البلاد لموجة من هطول الأمطار على جميع الأنحاء.

جدير بالذكر بأنه سبق وقد وجه اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، رؤساء مراكز المدن بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة، من عربات الكسح وماكينات الشفط والتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لتوزيع المعدات والسيارات على كافة مدن ومراكز المحافظة.

هذا وتم ربط غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز المدن بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى ورصدها والتعامل الفوري معها على الأرقام التالية (2222035- 2224899- 2239804).