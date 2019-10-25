أصيب 7 أشخاص في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر انهيار منزل من طابق واحد، في سوق البصل، بمركز ميت غمر، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار المستمر.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارا، من سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفد بورود بلاغ من أهالي منطقة سوق البصل، بانهيار منزل، وإصابة عدد من الأشخاص.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين انهيار منزل من طابق واحد، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وتبين إصابة كل من:

1- أمال محمود خيوه، 55 سنة.

2- إيمان محمود أبو الخير، 40 سنة.

3- بدرية محمد سعيد، 55 سنة.

4- شريفة عبد الله علي، 43 سنة.

5- فايزة أشرف محمد، 46 سنة.

6- محمد السعيد سعيد أحمد، 13 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة الشرقية.

7- سعاد سامح إبراهيم، 17 سنة، مقيمة في قرية ميت القرشي التابعة لمركز ميت غمر.

ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي، لتلقي العلاج.

وجرى رفع أنقاض المنزل، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.