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الجمهور غشش اللعيبة.. طرد فريق صيني من بطولة دولية

الجمهور غشش اللعيبة.. طرد فريق صيني من بطولة دولية

غدا.. انطلاق الجولات الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم 2019 من ألمانيا

غدا.. انطلاق الجولات الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم 2019 من ألمانيا

جامعة بنها تشارك في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

جامعة بنها تشارك في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

تشمل 7 محاور.. تعاون بين محافظة أسيوط و"الاتصالات" لتنمية الإقليم

تشمل 7 محاور.. تعاون بين محافظة أسيوط و"الاتصالات" لتنمية الإقليم

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تحصين المواشي والإبل بالبحر الأحمر ضد حمى الوادي المتصدع بالمجان

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