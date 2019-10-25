تسببت هطول الأمطار الرعدية الكثيفة على الإسكندرية، اليوم، في غرق عدد من المنازل والمحال التجارية بأماكن متفرقة بمنطقة مطار النزهة ومن بينها عزبة هلش، شرق الإسكندرية، وذلك بعدما ورد استغاثات من الأهالي نتيجة لبعض الخسائر الأولية التي لحقت بهم.

ووجه أهالي منطقة مطار النزهة ندائهم عبر مجموعات تجمعية على "فيس بوك"، فيما قال أمير العباسي: "اغيثوا أهالي مطار النزهة، البيوت غرقانة والمحلات غرقانة والشوارع محدش عاور يمشي فيها"، من أجل إنقاذ مفروشات المنازل من الأجهزة الكهربائية والآثات ومعدات وبضائع المحال التجارية، وضرورة كسح المياه أول بأول حرصًا على سلامة أرواحهم.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، عن تخصيص رقم خاص على هاتف محمول لتلقي شكاوى المواطنين حول تطهير شنايش الأمطار وتجمعات القمامة، خلال موسم الشتاء.

وأوضح مصدر مسؤول، لـ"الوطن"، أنه جرى تخصيص رقم الموبايل "01204288881"، بجانب رقم غرفة عمليات المحافظة "01212013337"، لتلقي شكاوى المواطنين عبر خدمة الواتس آب على هذه الأرقام، وذلك للإبلاغ عن أي تراكم للقمامة، وتطهير شنايش الأمطار.

من جهته، قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة "الفترتين"، غدا، بسبب سوء الأحوال الجوية، والموجة العنيفة التي شهدتها المدينة، والمتوقع استمرارها حتى السبت.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض، منذ مساء أمس، لموجة عنيفة من الطقس السيئ الإسكندرية، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موجة البحر.