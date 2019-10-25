قال الناطق باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، العقيد محمد فرج العوامي، إن القوات المسلحة الليبية عازمة على تخليص ليبيا ممن تبقى من الإرهاب والميليشيات، بحسب ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وأكد العوامي تعهد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بأنه لن يكون للإرهاب مكان في ليبيا.

ولفت المسؤول العسكري الليبي إلى أن القوات المسلحة الليبية تقاتل المجموعات والعصابات التي فرت هاربة من بنغازي، لتجتمعَ مع شركائِها في الشر والإرهاب والظلم في مدينة طرابلس، ومدنِ المنطقة الغربية التي تسيطر عليها مليشياتُ الإجرام، على حد قوله.

وبدأ الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية في الرابع من أبريل الماضي، لتحرير مدينة "طرابلس"، من سيطرة ميليشيات وفصائل مسلحة تابعة لحكومة الوفاق ومتهمة بالإرهاب.