نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي عدة غارات جوية على معسكر ومرافق في مدينه مصراتة، كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية، بحسب بيان صادر عن الجيش الليبي.

نجم عن هذه الغارات انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه المرافق، التي استخدمت من قبل الميليشيات المسلحة.

وقال بيان الجيش الليبي: "هذه الضربات الجوية كانت نتيجه لعمل مضني لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية، التي استطاعات بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه المرافق التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر دفاع جوي وصلت لها من تركيا".

وهنأت القوات المسلحة الليبية، وفق البيان، جميع منتسبيها وأجهزتها الاستخباراتية وسلاح الجو التابع لها على هذه العملية الناجحة، في تحييد أي معدات وأسلحة تهدد أمن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين.