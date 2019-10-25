شهدت قرية كفر حسان بمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، ارتفاعا في منسوب المياه بفرع النيل بشكل مفاجئ، مما أدى إلى غرق بعض الأراضي الزراعية وتلف المحصول نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية لـ"الوطن" حدوث ارتفاع كبير في منسوب المياه الموجودة في نهر النيل، ما تسبب في فيضان المياه وغرق بعض الأراضي الزراعية المجاورة له وتلف المساحة المنزرعة بها.

وأعطى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رؤساء المدن والأحياء بنشر تمركزات ثابتة لسيارات رفع مياه الأمطار بجميع المناطق المتوقع تراكم المياه بها بالقرى والمدن، ورفعها أولا بأول، وذلك لعدم تعرض المواطنين لأي أضرار نتيجة سقوط أمطار فى الفترة المقبلة.

شدد محافظ الغربية على سرعة إزالة أي تجمعات مياه باستخدام سيارات الشفط وكسح المياه بالتنسيق بين الأحياء والحماية المدنية وشركة المياه، مؤكدا أنه ما تم اليوم من نجاح في سرعة تصريف مياه الأمطار يعد إنجازا حقيقيا لم تشهده المحافظة من قبل جاء نتيجة للإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها من مراجعة عمل وصيانة الغواطس بأنفاق المحافظة، وكذا إنشاء بنية تحتية حقيقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها.

وكانت قرى ومراكز المحافظة شهدت استمرار موجة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة بشكل مكثف طوال فترات الصباحية والمسائية، ما تسبب فى ظهور البرك والمستنقعات على مستوى الشوارع والميادين الرئيسية وغرق بعض القرى بسبب ارتفاع منسوب المياه وهو ما تسبب فى إرباك الحياة اليومية وصعوبات فى حركة النقل والمواصلات لأبناء المحافظة.