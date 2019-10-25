أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالري ومصلحة الكهرباء والميكانيكا، مكلفا المهندس أشرف المحمدي وكيل وزارة الرى ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا بمتابعة جاهزية محطات الرى والطوارىء والمحطات الاحتياطية لمواجهة التغيرات المناخية والسيول المحتملة، قائلا محافظة كفر الشيخ هي نهاية طبيعية لمصبات المصارف والمجارى المائية لعدد من محافظات شمال الجمهورية، ونتعامل مع الأزمة بعناية وأساليب غير تقليدية.

وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، مكلفا المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، بمتابعة تشغيل محطات وروافع الصرف الصحى والتدخل الفورى والسريع للتعامل مع التغيرات المناخية والسيول المحتملة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، كلف المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بتكيف المتابعة لضمان استقرار التيار الكهربائى وتجنب فصل التيار عن المرافق الحيوية، مع انتشار فرق الكهرباء بقرى ومدن المحافظة للتعامل مع التغيرات المناخية والسيول المحتملة والتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة.