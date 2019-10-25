قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم، إن بلاده تدرس إرسال قوات أمريكية ومركبات مدرعة، للمساعدة في حماية حقول النفط الواقعة شمال شرقي سوريا التى يديرها الأكراد السوريين حلفاء الولايات المتحدة، مضيفا -في مؤتمر صحفي بمقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل نقلته شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن الولايات المتحدة ترغب في ضمان عدم وصول إرهابيي تنظيم "داعش" إلى النفط، الأمر الذي قد يسمح للتنظيم الإرهابي الحصول على موارد تمكنه من الظهور مجددًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وأوضح إسبر، أن الولايات المتحدة تنظر في إعادة تنظيم مواقع القوات الأمريكية والقوات الآلية، من بينها مركبات مدرعة، داخل المنطقة المحيطة بحقول النفط، غير أنه لم يدل بمزيد من الفاصيل بشأن العدد المحتمل للقوات باستثناء التصريح بأن واشنطن ستحافظ على ما وصفه بـ "التواجد المخفض" في البلاد.

وأضاف إسبر، "ستتضمن بعض القوات الميكانيكية - مجددا لن أخوض في التفاصيل - لكن المهمة في سوريا ستظل ما بدأت المهمة في سوريا به: لقد كانت دوما بشان هزيمة تنظيم داعش".

ويأتي التحوّل بالنسبة للقوات الأمريكية في سوريا بعد أن غرّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الخميس "لن نسمح أبدا لتنظيم داعش المعاد تشكّيله بالاستيلاء على هذه الحقول" الواقعة في محافظة دير الزور، فيما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، بما في ذلك مجلة نيوزويك، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن وزارة الدفاع الامرييكية "البنتاجون"، يدرس إرسال نحو 30 دبابة إبرامز وعدد غير محدد من الجنود إلى التنف، وهي بلدة في شمال سوريا بها بالفعل قاعدة عسكرية أمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وفيما كانت القوات الأمريكية تسيطر على حقول النفط السورية منذ فترة، أدى قرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا فجأة لإثارة السؤال حول أمن هذه القوات المتبقية حول حقول النفط. ومهد قرار ترامب المثير للجدل الطريق لتركيا العضو في الحلف لشنّ عدوانهاغ على شمال شرقي سوريا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها رصدت 49 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة في بيان، اليوم، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية بسوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 12 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية بموجب 5 انتهاكات وقعت في محافظات حلب، و3 انتهاكات باللاذقية، و2 في إدلب، و2 في حماة.

واشارت الوزارة الروسية، إلى أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 37 انتهاكا للهدنة وهم 15 في محافظات اللاذقية، و12 في إدلب، و6 في حماة، و4 في حلب.وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ بشكل عام 2229 عملية إنسانية بوزن إجمالي يبلغ 3668.13 طن.