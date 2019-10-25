كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بتوعوية طلاب المدارس بكافة المراحل الدراسية في جميع الإدارات التعليمية بضرورة الابتعاد عن المحولات وأكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واتخاذ الحيطه والحذر أثناء سقوط الأمطار البرقيه والرعدية.. حتي يتم تجاوز وتخطي هذه الفترة الحرجة وموجة الطقس السيئ وغير المستقر التي تتعرض لها محافظة الشرقية.

جاء ذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب في المحافظة، وطالب المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بتوعية المواطنين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد علي مستوى المحافظة بأهمية اتباع تعليمات الحفاظ علي سلامتهم أثناء هطول الأمطار كما كلف المحافظ جميع القطاعات والأجهزه المعنية بتنفيذ ذات التعليمات وإرشاد العاملين بها لتجنب وقوع حوداث.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية بتنفيذ حملات توعيه للمواطنين بالإجراءات التي يلزم اتباعها قبل وأثناء هطول الأمطار لضمان سلامتهم، فضلا عن القيام بفصل التيار الكهربائي عن أعمدة الكهرباء في حالة وجود تراكمات لمياه الأمطار أسفلها لحين الانتهاء من أعمال الكسح والشفط لتلك المياه حرصا علي سلامة المواطنين وعدم تعريض حياتهم لأيه مخاطر.