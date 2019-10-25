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الشرطة النيجيرية تنقذ 108 أشخاص من إصلاحية "إسلامية"

الشرطة النيجيرية تنقذ 108 أشخاص من إصلاحية "إسلامية"

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه باستقرار لبنان ودعمه لإصلاحات الحريري

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه باستقرار لبنان ودعمه لإصلاحات الحريري

شكري يؤكد دعم مصر لدور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية

شكري يؤكد دعم مصر لدور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية

انسحاب مناصري "حزب الله" من وسط بيروت بعد اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين

انسحاب مناصري "حزب الله" من وسط بيروت بعد اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين

مقتل 5 في هجوم انتحاري شرقي أفغانستان

مقتل 5 في هجوم انتحاري شرقي أفغانستان

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