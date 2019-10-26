قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري العراقي الممتاز إلى إشعار آخر، وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - أن " لجنة المسابقات ترجئ منافسات الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز إلى إشعار اخر".

وكان من المقرر ان تنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز في الـ27 من شهر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية مظاهرة، اليوم، ضد الفساد والمحاصصة وللمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل.

وكان أكثر من 40 شخصاً قتلوا اليوم، في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي منذ مساء الخميس، بعدما استؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصاً، غالبيتهم بالرصاص الحي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".