قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات، كما جرى فرض حالة الطوارئ بالكامل، منذ أول أمس، الأربعاء للتعامل مع مياه الأمطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "كان أول أمس يومًا صعبًا للغاية، وتعاملنا معه بكل تنظيم، خصصنا مجموعات عمل في كل 8 أحياء، وتم السيطرة على معظم المشكلات الموجودة في المحافظة".

وتابع أنه من المنتظر أن تتعرض المحافظة لموجة أخرى من سوء الأحوال الجوية فجر غد، السبت، مشددًا على أن المسئولين مستعدين لها، حيث يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معهم أولًا بأول هذه الاستعدادات.

وأردف: "تم تطوير معظم شوارع المحافظة ولذلك لم نشعر بالمشكلات، حيث طورنا شبكة الأمطار الموجودة في المحافظة والبلاعات ولذلك كان هناك تسربًا غير طبيعي في مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية، وهناك مشكلات في الشوارع الجانبية وسنتغلب عليها".