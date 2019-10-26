لا زال الطقس السيء والتقلبات الجوية والأمطار التي تعيشها مختلف محافظات الجمهورية تطيح بالناس، ومن هؤلاء الضحايا الطفلة وفاء، التي سقط عليها سور منزل متهالك تركها بإصابات بالغة.

ونتيجة لتساقط الحجارة على رأس الطفلة الصغيرة، فتعرضت للإصابة بغيبوبة وكسر بالجمجمة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاشر وأجريت لها عملية جراحية ونقلت إلى العناية المركزة ولا تزال تحت إثر الغيبوبة.

جارة الطفلة وفاء: الرياح كانت شديدة ووجدتها ملقاة على الأرض محاطة بدم وحجارة

هبة محمود إحدى جيران الضحية وكانت شاهد عيان على الوقعة، قالت إن الطفلة وفاء في الصف الخامس الابتدائي، ووقعت الحادثة في حوالي الساعة الـ3 عصرا، في المجاورة 48 بمنطقة العاشر في محافظة الشرقية، موضحة أن الهواء كان شديدا في ذلك الوقت، وكانت تقف في شرفة منزلها في انتظار شقيقتها.

وأضافت لـ"الوطن"، أنها وجدت الطفلة ملقاة على الأرض ومحاطة بدم و حجارة، حيث كانت الحجارة تسقط من الطابق الـ5، مشيرة إلى أن أهالي المنطقة حاولوا إخبار مالك العقار الذي تتساقط منه الحجارة، وأسرعوا لإخبار أسرة الطفلة للتوجه بها إلى المستشفى.

وتابعت أن هذا السور غير قانوني، لأن عمارات المجاورة بأكملها متوقفة عند الرابع، فهو سور طويل وبدون عمدان، موضة أنه ليست المرة الأولى التي يتساقط فيها أجزاء من هذا السور، حيث سقط منه مرتين قبل ذلك.