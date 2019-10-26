"يتم الـ18 بعد أسبوعين".. شهادة ميلاد راجح المتهم في واقعة قتل البنا

حصلت "الوطن" على نسخة لشهادة ميلاد محمد راجح المتهم الرئيسي في واقعة قتل محمود البنا بمركز تلا بالمنوفية، وتبين أن المتهم من مواليد 11 نوفمبر 2001 وأنه بذلك يتم لـ18 عاما بعد قرابة أسبوعين.

وكانت محكمة جنايات الطفل، قد أجلت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة غدا الأحد.

وعقدت أولى جلسات محاكمة، المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، يوم الأحد الماضي، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الجاري، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث أغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.