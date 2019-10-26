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تحرش لفظي يشعل مشاجرة بـ"السنج" في السلام

تحرش لفظي يشعل مشاجرة بـ"السنج" في السلام

من اجتماع عائلي لمؤتمر دولي.. تاريخ "ميونخ للأمن" الذي تستضيفه مصر

من اجتماع عائلي لمؤتمر دولي.. تاريخ "ميونخ للأمن" الذي تستضيفه مصر

طقس اليوم السبت 26-10-2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم السبت 26-10-2019 في مصر والدول العربية

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

في ذكرى مرور 44 عاما على زيارة السادات.. العلاقات المصرية الأمريكية "تاريخ من التوافق والخلاف"

في ذكرى مرور 44 عاما على زيارة السادات.. العلاقات المصرية الأمريكية "تاريخ من التوافق والخلاف"

كيفية الاشتراك بمهرجان الفخار والحرف اليدوية بـقرية تونس في الفيوم

كيفية الاشتراك بمهرجان الفخار والحرف اليدوية بـقرية تونس في الفيوم

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

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العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

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حمل التلميذة للسبورة.. تكريم "المعلم الأب" ومفاجأة في انتظار حسناء

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