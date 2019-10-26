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محافظ الجيزة يوجه برفع مياه الأمطار بمحور صفط: محدش هيروح قبل ما تتشال

محافظ الجيزة يوجه برفع مياه الأمطار بمحور صفط: محدش هيروح قبل ما تتشال

خبراء التنمية المستدامة يشاركون في "الأسبوع العربي" 3 نوفمبر

خبراء التنمية المستدامة يشاركون في "الأسبوع العربي" 3 نوفمبر

استدرجته سيدتان لعلاقة آثمة.. تفاصيل جديدة في واقعة السطو على رجل دين

استدرجته سيدتان لعلاقة آثمة.. تفاصيل جديدة في واقعة السطو على رجل دين

أمطار خفيفة وغيوم في المنيا

أمطار خفيفة وغيوم في المنيا

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