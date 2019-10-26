نشرت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها على حسابها الشخصي "تويتر" ومطبوع على وجهها علم لبنان.

وغردت "نادين": "بدي العلم اللبناني مطبوع على وجهي ما بدي الدم ينزل على وجهي، طلقونا أو حاربوا الفساد وكونوا معنا مش ضدنا، لبنان ينتفض.. ثورة لبنان".

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتس آب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.