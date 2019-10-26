قضت محكمة النقض، اليوم، بتخفيف إعدام 6 متهمين بقضية "كمين الخصوص" إلى المؤبد بعد قبول الطعن المقدم منهم، كما خففت المحكمة حكم المؤبد الصادر للمتهمين في القضية إلى السجن 15 سنة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد أصدرت حكمها وبإجماع الآراء، بإعدام 6 متهمين بعد استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار، في قضية اتهامهم بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، كما قضت بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين، و15 سنة ضد حدث، و5 سنوات ضد متهم، وبالسجن 3 سنوات ضد متهمين اثنين.

وكانت تحقيقات النيابة أثبتت أن أحد المتهمين في 2016 أسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.واستهدفت هذه الجماعة الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.