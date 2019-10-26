الإعدام لـ تيتو والسجن من 5 سنوات للمؤبد لـ3 آخرين في "خلية الوراق"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة المتهم عادل خلف عبد العال وشهرته "تيتو" بالإعدام شنقا حتى الموت، وذلك في إعادة محاكمته في قضية "خلية الوراق الإرهابية".

كما عاقبت المحكمة المتهم محمود جلال بالسجن المؤبد، كما شمل الحكم معاقبة المتهمين "أحمد جمال" و"عمر عبدالكريم" بسجن كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ ألفي جنيه، بينما قضت المحكمة ببراءة المتهم الخامس محمد مصطفى، وبإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المضبوطات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة "14 إرهاب"، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

وأمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإحالة 9 متهمين بتأسيس خلية الوراق الإرهابية إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها "خلية الوراق"، وحددوا عدة أهداف من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية، حيث توجهوا للمكان المتواجد به بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا.