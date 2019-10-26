تمكن مدرب أيرلندي، من تشكيل أول فريق لكرة القدم من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة.

وذلك حسبما افاد تقرير لقناة"الغد الاخبارية"، حيث كشف أن المدرب الأيرلندي "سايمون بيكر" نجح في تشكيل أول فريق للناشئين لكرة القدم من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة ليكون الفريق الأول على مستوى الشرق الأوسط.

وأفاد التقرير بأن بيكر تعرض لبتر ساقه إثر تعرضه لحادثة، لكنه تمكن من تجاوز هذه الأزمة بالرياضة التي أهلته أن يتقلد منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم لذوي البتر.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة النفسية والبدنية العالية للمدرب هي مصدر إلهام وحماسة لدى أفراد فريق غزة، حيث بدأ بتشكيل خمس فرق من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بغزة لتأهيلهم للمشاركة في البطولات الدولية.