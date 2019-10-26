قال مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية تواصلت مع مختلف المحافظات للتعرف على آخر تطورات الأحوال الجوية وهطول الأمطار، مضيفا أن الأجواء حاليا مستقرة بمختلف المحافظات وفق آخر الايفادات من غرف عمليات المحافظات.

وأضاف "قاسم"، لـ"الوطن" ان وزير التنمية المحلية يتواصل باستمرار مع المحافظين لمتابعة الموقف أولًا بأول، مؤكدا أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة وتتابع كل التطورات مع المحافظات، على أن يجرى إصدار تقرير متابعة كل ساعتين للتعامل الفوري مع أي مشكلات وسرعة حلها، وتوفير معدات إضافية مع تكثيف التواجد الميداني على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الأمطار.