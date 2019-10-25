قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظين الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وتعامل كل محافظة معها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أن الوزارة تلقت تقارير من محافظات مختلفة حيث سقطت الأمطار على القاهرة، ومناطق شرق وغرب مدينة نصر والمعادي وطره، كما أنه لا توجد تجمعات للمياه.

وعن الجيزة أوضح أنها ممطرة هي الأخرى على مناطق أكتوبر والشيخ زايد وتم التعامل مع تجمعات المياه الموجودة، وعن القليوبية أوضح أنها سقط بها أمطار لكن الأمور مستقرة بها الآن كما انخفضت درجات الحرارة.

وتابع أن الأوضاع في الإسكندرية ممطرة كذلك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتم التعامل فيها برفع التراكمات بواسطة سيارات الصرف الصحي وشركة المياه وقيادة المنطقة الشمالية والقوات البحرية ورؤساء الأحياء، مشيرا إلى أن غدا إجازة بالمدارس لمراجعة الحالة الإنشائية، وكذلك بمحافظة البحيرة إجازة بالمدارس مع استقرار الحالة العامة بالمحافظة لكن هناك انخفاض في درجات الحرارة واستمرار التعامل مع تجمعات المياه.

وأشار إلى وقوع حالة صعق كهربائي لطفل عمره 12 عاما بالبحيرة وتم إسعافه والآن بحالة جيدة، كما أن الأجواء ممطرة بمطروح، كما سقطت أمطار غزيرة على مدينة الحمام وتم الدفع بسيارات تتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك استقرار الأوضاع بالمنوفية، مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلا وشبين وجاري استمرار عمليات شفط المياه والمتابعة.