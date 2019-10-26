قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لتقلبات الطقس

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالات تعرض المحافظة لموجة من الأمطار أو السيول المحتملة.

ووجه المحافظ بمراجعة أعمدة الإنارة والكشافات والأكشاك والمحولات الكهربائية للتأكد من كفاءتها، وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة لعدم تعريض حياه المواطنين للخطر.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس والأطفال، بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار.

وأكد تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا، لتلقي أي بلاغ يفيد بحدوث سيول .

كما اتخذت مديرية الموارد المائية والري بقنا، جميع التدابير اللازمة بشأن تطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة وعددها 12، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي سيول محتملة.

ونوه بأن المديرية تخفض منسوب المياه في الترع خلال موسم سقوط الأمطار حتى تستوعب كميات المياه المتدفقة إليها في حالة حدوث سيول، ومن ثم الاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية .

وأضاف أنه في حال حدوث أي مشكلة نتيجة سقوط الأمطار، يمكن الاتصال على الأرقام الأتية ( 0963337291- ‪‪0963329542 ) الخاصة بغرفة العمليات الرئيسية