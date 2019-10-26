الغربية: واجهنا موجات الطقس السيىء بنجاح.. وهذا ما حدث بشبرا النملة

قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن الأوضاع مستقرة بالمحافظة بعد استمرار سقوط الأمطار الشديدة لمدة أربع ساعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر": "كنا عاملين إجراءات استباقية وعملنا سيناريوهات لما قبل وبعد وأثناء حدوث الأمطار ونسقنا مع الجهات المعنية في شهر سبتمبر".

وتابع: "حطينا سيناريوهات لكل خطوة وفي شهر أكتوبر عملنا تجربة محاكاة بضخ مياه شديدة بأنفاق المحافظة الأربعة، ممشيناش من أي نفق غير لما تأكدنا من عمل الأنفاق ولما حصلت السيول فجر الأربعاء كان كل شيء بخير نتيجة لنجاح التجربة".

واستطرد: "وجهنا عربات الكسح والشفط إلى أماكن التجمعات المتوقع حدوث التجمعات بها، واعتمدنا على أن أي طريق جديد يتم رصفه يكون به أماكن تسريب أمطار"، وأوضح أن المحافظة وقع بها حالتي وفاة لرجل وطفلة صعقا بالكهرباء.

وعن ما حدث بقرية شبرا النملة أشار إلى أن موقعها الجغرافي منخفط عن سطح الأرض 5 أمتار، و"بعد محصلت السيول اجتمعت المياه فيها، وهما بينزحوا المياه حدث قطع لكابل كهربائي خاص بمحطة الصرف بسبب جرار زراعي، أصبح طرد المحطة داخل القرية وفضلنا في القرية 4 ساعات متواصلة وهي القرية الوحيدة اللي تأثرت بالأمطار".