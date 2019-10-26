نفى الدكتور أشرف صابر زكي، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ما تردد عن تعرض البحر الأبيض المتوسط لإعصار، قائلا، "مفيش أعاصير في البحر المتوسط، لأنه بحر مغلق ومن الصعب جدا حدوث أعاصير فيه".

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة dmc الفضائية، أن المنخفض بدأ من اليوم التحرك جهة الشرق، حيث يغطي الآن مناطق محافظات القناة وشمال سيناء، مصحوبا بأمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن شمال سيناء ستتعرض لأمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول، اليوم، بينما تتساقط الأمطار الرعدية بمعدلاتها الطبيعية في مدن القناة، فيما ستشهد بعض المناطق المتفرقة بالقاهرة الأمطار الخفيفة.