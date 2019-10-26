قال الدكتور واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية، إن نواب البرلمان العراقي يتركون بلادهم ويسافرون في أحلك الأوقات والأزمات، لافتًا إلى أنه في حالة انعقاد الجلسة فلن تسفر عن نتائج سوى إلقاء التهم والهروب من الحلول.

وأضاف "الهاشمي"، خلال مداخلة هاتفية، عبر شاشة "الغد" الفضائية، إن البرلمان كان يجب عليه منح الحكومة الصلاحيات اللازمة التي من خلالها يتم امتصاص غضب المتظاهرين، مشيرًا إلى أن المظاهرات شهدت أحداث عنف كبيرة مما أدى إلى سقوط ضحايا خاصة في المحافظات الجنوبية.

وأكد الهاشمي"، على أن الجيش والشرطة العراقية لم يستخدموا الرصاص الحي مع المتظاهرين، لكنها مجرد صراعات سياسية بين الأحزاب وبعضها البعض، حيث وقع على إثرها عددًا من الشهداء، موضحًا أن التظاهرات واقعية تعبر عن مطالب الشعب العراقي.

وكان لقي 40 شخصًا على الأقل مصرعهم في العراق، خلال موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تحولت لاشتباكات دامية.