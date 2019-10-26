اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعدد من قادة الأحزاب لتبادل وجهات النظر في عدد من المحاور المتعلقة بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة، وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وتحقيق أهداف الثورة.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم - إن سعيد أكد على ضرورة تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية والتسريع بتشكيل حكومة جديدة تنكب على إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة وتلبي آمال الشعب التونسي بعيدا عن المصالح الحزبية وفي إطار الاحترام التام لمقتضيات الدستور.

واجتمع سعيد اليوم بزهير المغزاوي، الأمين العام لحزب حركة الشعب، الذي قدم لرئيس الدولة تصورات حركة الشعب لمستقبل الحكم في تونس، ورؤية الحزب حول المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، كما اجتمع بالمتحدث الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، وعبداللطيف العلوي عضو الهيئة التسييرية للائتلاف

وكان سعيد اجتمع، مساء أمس الجمعة، بالأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو ونائبه محمد الحامدي، حيث أفاد عبو بأنه قدم للرئيس مقترحات الحزب للمرحلة القادمة، كما استقبل نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، الذي أعرب عن أمله في التسريع بتشكيل حكومة جديدة مدعومة بأكبر تكتل سياسي ممكن لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.

من جانبه، هنأ الاتحاد الأوروبي، الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد على تقلده هذا المنصب الرفيع، مجددا استعداده لمواصلة دعم تونس ومواطنيها في جميع المجالات، وقال مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية - في بيان مشترك - "إنه وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، نهنئكم على تنصيبكم بعد انتخابكم بأغلبية كبيرة لرئاسة تونس، ما يعكس إرادة الشعب التونسي لمواصلة عملية الانتقال الديمقراطي، التي بدأت في عام 2011".

وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه يأمل في تعميق الشراكة مع تونس لمواجهة التحديات المشتركة، وفق القيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه الشراكة، لافتا إلى أن التحديات على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني كبيرة في تونس، وتستوجب أكثر من أي وقت مضى تنظيم حوار وطني بناء وشامل.