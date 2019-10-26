أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، عن رغبتها في التعاقد مع أطباء بشريين للعمل كمدربين في برنامج الزمالة المصرية من العاملين أو غير العاملين بوزارة الصحة والسكان (الجامعات - مستشفيات القوات المسلحة - مستشفيات هيئة الشرطة - طبيب حر وخلافه).

وتشترط وزارة الصحة في المتقدم أن يكون حاصلًا على الزمالة المصرية أو زمالة أجنبية معادلة أو دكتوراه، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير التعليم الطبي المهني.

وسيتم حصول المدرب على أحدث أساليب التعليم الطبي المستمر من أرقى الجامعات الدولية.

ويكون التقديم من خلال وزارة الصحة والسكان من هنــــــــا.

أو من موقع الزمالة المصرية من هنـــــــــا، وسيتم تلقي الطلبات خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في 23 أكتوبر الحالي.

ويمكنك استيفاء نموذج التقديم من هنــــــــا.

وللمزيد من المعلومات يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني: egfellow.trainers@gmail.com.