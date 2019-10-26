عثر على 11 مهاجراً في مجرورة شاحنة في سان-ترون في شرق بلجيكا صباح السبت، وعلى تسعة آخرين في بروج (شمال-غرب)، بحسب النيابة العامة لكل من المنطقتين.

وقالت النيابة العامة في ليمبورغ لفرانس برس إنّ المهاجرين الـ11 الذين عثر عليهم في سان-ترون (على مسافة تقارب 65 كلم شرق بروكسل)، ومن بينهم نساء أطفال، من أصول افريقية ويرجح أنّهم من اريتريا. وانهم بصحة جيدة.

وكان سائق الشاحنة التي كانت متوجهة نحو المملكة المتحدة، توقف في مرآب للسيارات بسبب عطل تقني، وهناك جرى اكتشاف المهاجرين.

من جهة أخرى، عثرت الشرطة صباح السبت على 9 رجال يقولون إنّهم من الجنسية العراقية كانوا مختبئين في شاحنة تسير على الطريق السريع في بروج، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "بلجا" عن النيابة العامة في مقاطعة فلاندر الغربية، موضحة أنّهم كانوا في صحة جيدة.

وقالت الوكالة إنّه تمّ إبلاغ الشرطة بوجود هؤلاء المهاجرين على متن الشاحنة التي كانت متجهة إلى مرفأ زيبروج.

وتعدّ بلجيكا أحد المسارات االمستخدمة كثيراً من قبل المهاجرين وشبكات المهربين الذي يحاولون الاستفادة من قربها جغرافياً من المملكة المتحدة.

وكانت الشرطة أوقفت الثلاثاء ثلاثة رجال من أصول عراقية يشتبه في عملهم بشبكات الاتجار بالبشر، كانوا على متن شاحنة صغيرة في منطقة غاند (شمال-غرب) وتنقل 16 شخصا، بحسب النيابة العامة في انفر.

وعثر على 39 جثة لمهاجرين قرب لندن خلال الأسبوع الجاري، كانوا على متن شاحنة تبريد آتية من زيبروج.

وفتحت النيابة العامة البلجيكية تحقيقاً موازياً للتحريات البريطانية.