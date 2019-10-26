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"إيجاس": حفر 689 بئرا للبحث عن الغاز منذ بدء عمل الشركة بنسبة نجاح 55%

"إيجاس": حفر 689 بئرا للبحث عن الغاز منذ بدء عمل الشركة بنسبة نجاح 55%

هاني رمزي ينشر صورة له في الطفولة: السماعة أكبر مني

هاني رمزي ينشر صورة له في الطفولة: السماعة أكبر مني

الكويت والاتحاد الأوروبي يتفقان على تدشين حوار حول حقوق الإنسان

الكويت والاتحاد الأوروبي يتفقان على تدشين حوار حول حقوق الإنسان

توقعات الطقس لـ 72 ساعة مقبلة.. تحسن غدا وفرص لسقوط أمطار تبدأ الإثنين

توقعات الطقس لـ 72 ساعة مقبلة.. تحسن غدا وفرص لسقوط أمطار تبدأ الإثنين

الغرفة التجارية تعلن انخفاض أسعار الخضروات من 15 لـ 25% مقارنة بـ 2018

الغرفة التجارية تعلن انخفاض أسعار الخضروات من 15 لـ 25% مقارنة بـ 2018

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