أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إصلاح وترميم هبوط أرضي بطريق "الرياض - كفرالشيخ".

وأشاد المحافظ بسرعة تحرك أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بالتعاون مع هيئة الطريق، لإصلاح الطريق، موضحا أنه جرى وضع طبقة السن وتسوية الطريق، تمهيدا لرصف مسطح الهبوط، حرصا على سلامة المواطنين.

وكان الطريق شهد هبوطاً، اليوم السبت، بسبب الأمطار، وفور إبلاغ الأجهزة تحركت على الفور، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لتأمين سلامة المواطنين بالطرق، وتجنب الحوادث ومخاطر الطرق وتحسين الخدمات للمواطنين.